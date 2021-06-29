HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir
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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir BBSK) oldu.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu şampiyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (İzmir BBSK) oldu.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 3 etap ve play-off tek devre lig usulüne göre düzenlenen HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde dün itibarıyla sona gelindi.

Play-off final serisinde Beşiktaş HDI Sigorta ile karşılaşan İzmir BBSK, seriyi 2-0 önde tamamlayarak 2020-2021 sezonu şampiyonu oldu.

Final mücadelesi veren Beşiktaş HDI Sigorta ikinci olurken, 1907 Fenerbahçe 3'üncü ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ise sezonu 4'üncü bitirdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen final seremonisinde, İzmir BBSK oyuncusu Ahmet Efetürk, play-off serisinin "En Değerli Oyuncusu (MVP)" seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde finale kalan 4 takımın da formalarında HDI Sigorta logosunu taşıması bizim için bir gurur kaynağıydı. Olağanüstü mücadeleleri ile bizlere seyir keyfi yüksek bir sezon yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, ligde 5'inci kez şampiyon olmaya hak kazanan İzmir'imizi gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon İzmir - Haberler Ekonomi
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