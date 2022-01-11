Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek
AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri
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