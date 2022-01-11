Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar... - Haberler Ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar...

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar...
AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, TL'ye dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getirecek

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Şirket ve kurumlar da artık döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek

AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi Haberleri

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