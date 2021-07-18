Hayvan pazarında denetim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerleri denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat eden 40 kişinin kesim yerleri ile ilçede bulunan hayvan satış yeri sağlık, çevre şartları ve Covid-19 yönünden alınması gereken tedbirler ile pazara gelen hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve il dışından gelen hayvanların veteriner sağlık raporlarının olup olmadığı açısından kontrol edildi. Özellikle damızlık değeri bulunan büyükbaş dişi hayvanların kesilmemesi gerektiği yönünde görevlilerle ikazda bulunuldu. Görülen eksikliklerin Kurban Bayramı'na kadar giderilmesi yönünde uyarılar yapılarak, gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Bozüyük ilçesinde yaklaşık 800 adet büyükbaş ve bin 900 adet küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesileceği tahmin ediliyor. Bayramın son gününe kadar hayvan satış ve kesim yerlerinde denetimlerin aralıksız yapılacağı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı