Hayrettin Akay Güven Tazeledi
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Hayrettin Akay Güven Tazeledi

Hayrettin Akay Güven Tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu 1'inci Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hayrettin Akay güven tazeledi.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu 1'inci Olağan Genel Kurulunda mevcut Başkan Hayrettin Akay güven tazeledi.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu 1'inci Olağan Genel Kurulu Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde yapıldı. Genel kurula Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve ilçe muhtar dernekleri başkanları katıldı. Tek liste halinde gidilen genel kurulda mevcut başkan Hayrettin Akay yeniden başkanlığa seçildi.

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, "Federasyonumuzun en büyük amacı ilçe muhtar dernek başkanlarıyla birlikte vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alabilmeleri için gerekli kurumlarla bağlantıları sağlayıp hizmet akışını hızlandırmaktır. Demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olan, vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarını karşılamak ve onlara hizmet etmek adına görev yapan değerli muhtar arkadaşlarımla burada olmaktan çok mutluyum. Biz Muhtarlar Federasyonu olarak, il genelindeki tüm muhtarlarımızın ortak bir platformda buluşmaları ve organize hareket edebilmeleri için böyle bir federasyon kurduk. Muhtarlarımızın, oluşturduğumuz bu güçlü yapı içeresinde yer alarak, hep birlikte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına yaptığımız genel kurulda herkese başarılar dilerim. Bugüne kadar yönetimimiz ve muhtarlarımızla birlikte yürüttüğü çalışmalar ve iş birliği için Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı'ya ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

Hayrettin Akay yönetimindeki Muğla İli Muhtarlar Federasyonu yönetim kurulunda Mehmet Çoban, Selma Şensoy Çetin, Ahmet Cemil Gündüz, Mehmet Metin Karadağlı yer aldı. - MUĞLA

Hayrettin Akay Güven Tazeledi
Hayrettin Akay Güven Tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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