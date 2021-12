Haydar Aliyev, Vefatının 18'inci Yılında Kars'ta Anıldı

KARS (Habermetre) - Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucu milli lideri Haydar Aliyev'in vefatının 18'inci yılı nedeniyle Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen anma programına katıldı.

Anma programında ilk olarak Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu tarafından Merhum Haydar Aliyev'in kendi adını taşıyan parkta bulunan büstüne, karanfiller bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Anma programına daha sonra Kültür Merkezi'nde devam edildi.

Saygı duruşu, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Azerbaycan Cumhuriyetinin Milli Kurucu Milli Lideri Haydar Aliyev'in hayatını anlattı.

Haydar Aliyev'in hayatını anlatan slayt gösterisinin izlenmesinin ardından, Kafkas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ana Bili Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Elnur Hasan Mikail ve ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden Azerbaycan kökenli Fidan Novzutzade, Merhum Haydar Aliyev'i anlatan birer konuşma yaptılar.

Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bir bağ var

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, konuşmasında; Merhum Haydar Aliyev'in Türk dünyası ve Türkiye ile kurmuş olduğu iyi dostluk ilişkileri sayesinde, hem Türk dünyasının hem de yakın tarihin önemli devlet adamı ve liderlerinden biri olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz bir bağ olduğunu da hatırlatan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, merhum Haydar Aliyev'in "İki Devlet, Bir Millet" sözünü de dile getirdi.

Haydar Aliyev'in her konuşmasında Türk olmaktan ve Azerbaycanlı olmaktan gurur duyduğunu haykırdığını da hatırlatan Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Merhum Haydar Aliyev, bugünkü modern Azerbaycan'ın oluşmasında ve Türk dilini, zengin kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak için büyük mücadele vermiştir. Onun milleti adına almış olduğu isabetli ve cesur kararlar sayesinde Azerbaycan, adeta sil baştan bir devlet haline ve bugünkü konuma gelmiştir. Bugün; Türkiye ile Azerbaycan arasında eşine az rastlanabilecek nitelikte bir kardeşlik, dostluk ve gönül bağı oluşmuşsa, bunu merhum Aliyev'e borçlu olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sarsılmaz bağ, onun "İki Devlet, Bir Millet" sözüyle de özdeşleşmiş ve anlamını bulmuştur. ve bu sözüyle anlamını bulan Türkiye ve Azerbaycan'ın; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve savunma alanlarındaki stratejik ortaklığı her geçen gün gelişmekte ve pekişmektedir. Asrın projeleri olarak nitelendirilen; TANAP, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi gibi uluslararası önemli projeler ile savunma sanayi alanındaki anlaşmalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Nitekim son olarak Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'ın geri alınması için Azerbaycan'ın verdiği haklı mücadeledeki dayanışma, yardımlaşma ve işbirliğimiz bunun en güzel örneklerindendir. Bu zafer, hepimizi mutlu etmiştir, gururlandırmıştır. Zira; her iki ülkenin üzüntüsü de mutluluğu da ortaktır. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum, gazilerimize sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Bilinmelidir ki; Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olmuştur ve öyle de kalacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve her konudaki stratejik ortaklığın ilelebet süreceğine inancımız tamdır. " Şeklinde konuştu.

