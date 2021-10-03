Payas ilçesinde denizde hortum oluştu
AA / Ali Kıyağan - Haberler | Güncel
Hatay'ın Payas ilçesinde denizde görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde denizde görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçede etkili olan yağışlar sonrasında İskenderun Körfezi'nde hortum oluştuğu gözlendi.
Kıyıya yakın noktada Akdeniz'de meydana gelen hortum, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yaklaşık 3 dakika etkisini gösteren hortum, daha sonra gözden kayboldu.