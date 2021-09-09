Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 gün önce, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nurallah Arslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi,Merkez Antakya ilçesinde 5 gün önce Tülay Ç.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 5 gün önce, kullandığı motosiklete otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nurallah Arslan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi,

Merkez Antakya ilçesinde 5 gün önce Tülay Ç. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Tülay Ç. idaresindeki 31 AHH 742 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun Karayolu Ovakent Mahallesi yakınlarında Nurallah Arslan idaresindeki 31 AAJ 808 plakalı motosiklete 4 Eylül günü çarpmış, kazada ağır yaralanan Arslan, hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Hatay'da trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
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