Hatay'da öğretmenler anaokuluna mini hayvanat bahçesi kurdu
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Hatay'da öğretmenler anaokuluna mini hayvanat bahçesi kurdu

Hatay'da öğretmenler anaokuluna mini hayvanat bahçesi kurdu
Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Portakal Çiçeği Anaokulu'nda idareci ve öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Portakal Çiçeği Anaokulu'nda idareci ve öğretmenler tarafından mini hayvanat bahçesi kuruldu.

Öğrencilerin spor ve sosyal becerilerini geliştirmek amacıyla harekete geçen okul idaresi, ilk olarak okul bahçesinde zepline, denge halatı, tırmanma filesinden oluşan macera parkuru oluşturdu.

Ardından mini bir hayvanat bahçesi için kolları sıvayan eğitimciler, içerisinde bıldırcın, ipek böceği, keçi, tavşan, köpek, tavuk ve ördeğin de yer aldığı küçük bir hayvanat bahçesi yaptı.

Okul Müdürü Ömer Burgaç, AA muhabirine, okullarının dezavantajlı bir bölgede olduğunu belirterek, bazı projelerin minyatürünü yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Bu kapsamda ilk olarak eğlence ve spor parkuru oluşturduklarını ifade eden Burgaç, "Ardından okul bahçesine yaptığımız kafes ve kulübelerle mini bir hayvanat bahçesi kurduk. İçerisinde 8 çeşit toplam 32 hayvan var. Kendi imkanlarımızla yaptığımız alanlarımız için bizlere destek olan kişilere, kurumlara, özellikle öğretmen ve personelimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Burgaç, hayvanların bakımlarını da kendilerinin yaptıklarını sözlerine ekledi.

Hayvanat bahçesini tamamlamak için hummalı bir çalışma yaptıklarını anlatan öğretmen Sümeyye Yücel de bu projeyle öğrencilerin çevreye ve canlılara duyarlı olmalarını amaçladıklarını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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