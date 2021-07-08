Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına aldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.Y. ve M.R.Ş'nin, plakası açıklanmayan hafif ticari araçla sınır bölgesinden düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçirdiklerini tespit etti.
Zanlıların, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerinde kovalamaca yaşandı.
Olayda ikisi çocuk 5 düzensiz göçmez yakalandı.
Araç sürücüsü R.Y. ile M.R.Ş. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco