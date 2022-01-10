Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı
AA / Cem Genco - Haberler | Güncel

Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

ERZİN, HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 HOL 19 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan Erzin- Dörtyol kara yolu Yeşiltepe mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Erzin ve Dörtyol'daki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

Hatay'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

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