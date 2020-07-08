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Hatay'da derede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
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Hatay'da derede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda derede Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

Hatay'da derede Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
08.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 23:30

Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda derede Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kişi gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Helvalık Mahallesi'nde bir derede Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, derede kurutulmaya bırakılmış 265 kök hint keneviri ile 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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