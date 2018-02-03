Kilis'te Şehit Düşen Uzman Çavuşun Şehadet Haberi Baba Evine Ulaştı
Suriye'nin Afrin kentinden Kilis'e yapılan roketli saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın, şehadet haberi Hatay'daki baba evine ulaştı.
Suriye'nin Afrin kentinden teröristlerce Kilis'e yapılan roketli saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bayram'ın acı haberi Hatay'daki baba evine ulaştı.
HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Teröristlerce Suriye'den atılan roketin Kilis'e düşmesi sonucu hudut bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bayram şehit oldu.
25 yaşındaki şehidin acı haberi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 6 çocuklu Mustafa ve Zeycan Bayram çiftinin oğlu olan Ahmet Bayram'ın cenazesi yarın mezarlıklar kompleksindeki camide öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkhan Şehitliği'ne defnedilecek.
YORUMLAR (1)
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Ruhun şaad Şehadetin kutlu olsun yiğidim...gözün arkada kalmasın bu şerefsizleri imha ettik ve etmeyede devam ediyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır