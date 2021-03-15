ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
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ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor

15.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:52

Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyorESKİŞEHİR'de basım hatasından dolayı sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters olarak basılı olduğu 50 liralık banknotu satmak isteyen Nedim Şimşek (48), Parayı naylon poşette saklıyorum.

Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor

ESKİŞEHİR'de basım hatasından dolayı sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters olarak basılı olduğu 50 liralık banknotu satmak isteyen Nedim Şimşek (48), Parayı naylon poşette saklıyorum. Alıcı çıkarsa, teklifleri değerlendiririm dedi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde taksicilik yapan evli ve 4 çocuk babası Nedim Şimşek, ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotunu değerlendirmek istiyor. Şimşek, paranın ön yüzünün sağ üst köşesindeki '50' rakamındaki '0'ın üzerine hologram basılmış ve sol tarafına da '20' yazan hologramın ters basılı olduğunu gördü. Paranın sahte olduğunu düşünerek Merkez Bankası'na gitti. Yapılan incelemede sahte olmadığı anlaşıldı. Ancak Şimşek, Merkez Bankası'nın parayı doğru basımı yapılmış aynı miktardaki banknotla değiştirme önerisini de kabul etmedi.

'TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEĞİM'

Parayı satmak istediğini, alıcı çıktığı takdirde teklifleri değerlendirebileceğini söyleyen Şimşek, Emekli maaşımı çektim. Parayı sayarken 50 liralık banknotta tuhaflık olduğunu fark ettim. Önce 'sahte' diye düşündüm. Sonra gerçek ve hatalı basım olduğunu anladık. Paranın normal hologramı mevcut. Ancak eksik kısımları 50 rakamının sıfırının belli belirsiz, sol tarafında fazladan 20 liraya ait olan hologram bulunuyor. İlgilenen koleksiyonculardan talep olursa parayı satmak için değerlendirebilirim. Tekliflere açığım. Şu anda naylon bir poşet içerisinde uygun bir şekilde saklıyorum. Artık 'şans mı kader, kısmet mi Bilemiyorum. Daha önce haberlerde görüyordum. Ama bana da denk geldi diye konuştu.

ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor
ESKİŞEHİR Hatalı basım 50 liraya alıcı bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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