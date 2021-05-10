Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor

Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de şehir hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aynı bölgede asfalta yama yapmaya başladı.

Başakşehir'de şehir hastanesinin yolunu yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aynı bölgede asfalta yama yapmaya başladı.

Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesine giden yollar ile ilgili yama çalışması başlattı. Yol güzergahında tahriş olmuş ve adeta kalmamış asfalt yama yapılarak düzeltilmeye çalışılıyor. Bozuk yolda yapılan onlarca yama ile kurtarılmaya çalışan cadde havadan görüntülendi. Tam kapanma süreci ile birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarına 86 bin 850 ton asfaltlama yaparak bozuk caddeleri düzelteceğini açıklayan İBB, İstanbul'un en büyük hastanelerinden olan Başakşehir Çam ve Şakura hastanesine giden tahriş olmuş ve adeta köstebek yuvasına dönen caddeleri yama yaparak düzeltmeye çalıştı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor
Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Eda Ece Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Nesrin Cavadzade
Spor Diego Ozan Tufan Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hastaneye yolunu yapmayan İBB, hastaneye çıkan yollara yama yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:53:22. #1.15#

title