Hasta Numarası Yapıp, Tedavi Olan Hastanın Cebinden 400 Lira Çalan Hırsız Yakayı Ele Verdi!
Antalya'da, hasta numarası yaparak hastanede dolaşıp, tedavi için gelen vatandaşın cebinden 400 lira çalan hırsız yakalandı.
Antalya'da, hasta numarası yaparak hastanede dolaşıp, tedavi için gelen vatandaşın cebinden 400 lira çalan hırsız kaldığı pansiyonda yakalandı. Hırsız, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
HASTA, 400 LİRA PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ
Olay, 4 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi için hastaneye gelen İ.T. cebinden 400 lira parasının yankesicilik yöntemiyle çalındığını fark etti.
EKİPLER, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ
İ.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
HASTA GİBİ DAVRANIP YANKESİCİLİK YAPMIŞ
Şüphelinin dolandırıcılık ve tehdit suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi. R.Ü.'nün hastanede hasta gibi dolaştığını da tespit eden ekipler, şüphelinin kaldığı pansiyona operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
R.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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adam para hastasıymış.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU POLISLEREDE YAZIK KARDESIM HIRSIZA ARSIZA PSIKOPATA KARSI BAZAN CANINI ORTAYA KOYUP GÖREVI ICABI YAKALIYOR ADALETE TESLIM EDIYOR DEFALARCA AYNI SUCU ISLEYEN SABIKALILAR YA IFADESI ALINIP VEYA ADLI DENETIM DENETIMLI SERBESTLIK ADI ALTINDA TEKRAR SOKAGA SALINIYOR HIRSIZI UGURSUZU CEZA ALMIYACAKLARINI BILDIKLERINDEN MILLETIN CANINI YAKMAYA DEVAM EDIYORLARCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Tu senin kalıbına eşşek kadarda adamsınCevap Yaz 6 Yayından KaldırVATANDAŞ: Eşekten de büyük. .1 Yayından Kaldır
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gaspa ceza vermediklerini bildiği için ölene kadar çalmaya devam eder. BU ŞEREFSİZLERE GEREKLİ CEZAYI VERMEYENLER DE BUNLARIN SUÇLARINDAN DOLAYI VEBAL ALTINDADIRLAR. . ALLAH, BU HIRSIZ KÖPEKLERİN BELALARINI VERSİN.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır