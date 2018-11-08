Hasta Numarası Yapıp, Tedavi Olan Hastanın Cebinden 400 Lira Çalan Hırsız Yakayı Ele Verdi!

Antalya'da, hasta numarası yaparak hastanede dolaşıp, tedavi için gelen vatandaşın cebinden 400 lira çalan hırsız kaldığı pansiyonda yakalandı. Hırsız, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

HASTA, 400 LİRA PARASININ ÇALINDIĞINI FARK ETTİ

Olay, 4 Ekim Pazar günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tedavi için hastaneye gelen İ.T. cebinden 400 lira parasının yankesicilik yöntemiyle çalındığını fark etti.

EKİPLER, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

İ.T.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastane güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

HASTA GİBİ DAVRANIP YANKESİCİLİK YAPMIŞ

Şüphelinin dolandırıcılık ve tehdit suçlarından 4 ayrı kaydı bulunan R.Ü. olduğunu belirledi. R.Ü.'nün hastanede hasta gibi dolaştığını da tespit eden ekipler, şüphelinin kaldığı pansiyona operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

R.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.