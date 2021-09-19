Hasta yakınının darbettiği doktor: Çok ağır yaralanabilirdim

ISPARTA Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakını Oğuz Metlek tarafından darbedilen Dr. Baki Ünlü, "Bana doğru bir yumruk attı. Yumruğu görmemle kafamı çevirdim. Çünkü çok ağır yaralanabilirdim" dedi. Oğuz Metlek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis'te meydana geldi. Oğlunu acile getiren Oğuz Metlek, serviste doktor Baki Ünlü ile tartıştı. Metlek, bir süre sonra Ünlü'nün üzerine yürüyüp, yumruk attı. Diğer sağlık görevlileri ve güvenlik ekiplerinin müdahale ettiği olay sonrası Dr. Baki Ünlü darp raporu aldı ve Oğuz Metlek'ten şikayetçi oldu.

Darbedilen Dr. Baki Ünlü'yü evinde ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "Bugün çok üzgün bir durumdayız. Meslektaşımız, değerli doktorumuz, aile hekimimiz Dr. Baki Bey, kendi gönlüyle, isteğiyle Isparta Şehir Hastanesi'nde nöbet tutuyordu. Bu nöbet esnasında hiçbir şekilde onaylamadığımız, hiçbir şekilde kabul edemediğimiz bir olayla karşı karşıya geldi. Çok üzgünüz. Doktor Baki Bey'in eşi hemşire, 2 çocuğu Tıp Fakültesi'nde öğrencidir. Tam bir sağlıkçı ailesidir. Aile nefer olarak sağlığa hizmet ediyor, etmek istiyor ama kendini bilmeyen vatandaşımız bizim sağlık personelimize sözlü ve fiziksel olarak darp şiddette bulundu. Bunu Sağlık Müdürlüğü olarak kınıyoruz. En baştan beri bu konuyu takip eden Valimize ve Başsavcımıza gösterdikleri özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kişinin tutuklu olarak yargılanacak olması biz sağlık camiasını sevindirdi. İnşallah bundan sonraki süreçte böyle kötü, tatsız, istediğimiz bir ziyarete gelmeyiz, istemediğimiz bir olayla karşılaşmayız. Doktor Baki Bey ve ailesine tüm sağlık camiasına geçmiş olsun diyorum" dedi.