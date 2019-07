Harun Koçak'ın aramızdan ayrılışının 2. yıldönümü! 19 Temmuz tarihte bugün neler oldu?

Harun Kolçak, bir döneme damgasını vurmuş çok değerli müzisyendi. 2010 yılında yakalandığı prostat kanseri ile uzun süre mücadele etti fakat 19 Temmuz 2017''de hayatını kaybetti. 62 yaşında hayatını kaybeden sanatçı, geride unutulmayan birçok şarkı bırakmıştır. Peki Harun Kolçak kimdir? Tarihte bugün neler oldu? 19 Temmuz''da dünyada ve Türkiye''de başka neler yaşandı?

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

Tam adı Harun Emin Kolçak olan sanatçı, 15 Temmuz 1955''de İstanbul''da doğdu. Sinema sanatçısı Eşref Kolçak''ın oğluydu. Saint Benoit''da eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başladı. İçindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak''la konuşarak eğitimini yarım bırakır ve profesyonel müzik çalışmalarına başlar. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray''la başlayan Kolçak, 1977''de sanatçının çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

SEZEN AKSU İLE TANIŞMASI

Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yöneldi. Aydın Esen, Neşet Ruacan-Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi müzisyenlerle çalıştı ve müzikal deneyimini arttırdı. Daha sonra Onno Tunç''tan, orkestrasına katılması için teklif aldı. Bu vesileyle tanıştığı Sezen Aksu''nun teşvikiyle şarkı söylemeye başlayan Kolçak 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası`nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yaptı. Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası "Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması" ve Antalya "Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması" adlı şarkı yarışmalarında ödüller aldı. Bu dönemde Nilüfer, Sezen Aksu ve Zerrin Özer albümlerine geri vokal yaptı.

İLK ALBÜMÜ

1992''de Onno Tunç''un prodüktörlüğünü yaptığı Beni Affet albümü ile büyük çıkış yakaladı. Sezen Aksu''nun da sözlerinin bulunduğu bu albümdeki "Gir Kanıma" şarkısı ile Harun Kolçak bir patlama yaşayan Türk popuna adını yazdırdı. Albümdeki şarkıların çoğunun sözünü ve müziğini yapan Kolçak, başka sanatçılara da pek çok eser vermiştir. Aynı sene çıkan Emel albümü Faka Bastın, iki adet Kolçak eseri içermekteydi. 1993 yılının sonlarına doğru Kolçak, ikinci albümü En Büyük Aşk''ı yayınlandı. Bu albümde Kolçak, İskender Paydaş ile çalışmayı seçti. 1994 yılında Bendeniz ile çalışan Kolçak, sanatçı ile "Biz" adlı bir single yayınladı ve Bendeniz II albümüne geri vokal yaptı. Aynı yıl klibi ile dikkat çeken Emel şarkısı "Korkuyorum"u besteledi.

YENİ İMAJ, YENİ ALBÜM

1995 yılında hem plak şirketini değiştiren hem de bıyığını kesip saçını uzatarak yeni bir imaj yaratan Harun Kolçak, Yanımda Kal albümünü çıkardı. Sanatçı, bu albümde de Paydaş''la çalışmayı sürdürdü. 1996''da Litvanya''da 13 ülkenin katıldığı "Müzikos Festivalis 96"da "Müptelayım Sana" şarkısı ile "En İyi İkinci Şarkıcı" seçildi. 1998''de dördüncü albümü Teslim Oldum''u yayınladı. Yine İskender Paydaş ve Eser Taşkıran ile çalışan sanatçı, bir süreden sonra tekrar bir Sezen Aksu şarkısında Aşkın Nur Yengi ile düet yaptı.

2000''li yıllara yeni bir müzik şirketine geçerek başlayan Kolçak, beşinci albümü Yaşasın''ı çıkardı ancak albüm pek fazla ses getiremedi. Bu albümden sonra bir süre müzik anlamında sessiz kalan Kolçak, 2004''te Ünlüler Çiftliği adlı reality show''a katıldı. Yalancı Yabancı adlı bir TV filminde oyunculuk denemesi yaptı. 2006 yılında müzik dünyasına Müzisyen albümü ile döndü. Sezen Aksu''nun prodüktörlüğünü yaptığı albümde Kolçak, Mustafa Ceceli ile çalıştı. Bu dönemde kişisel gelişime ve din araştırmalara ağırlık veren sanatçı aynı yıl Kahin Aziz Malachy''ye Göre Papalığın Sonu adlı bir kitap yazdı.

Kolçak, 2012''de yeni parçalardan oluşan son albümü Yeniden Doğuyorum''u çıkarmıştır. Ekim 2013''te Harun Kolçak & Rock Off isimli projeye başladı. Kolçak, Can Güney, Yusuf Tunceli ve Orkun Gezer''in bulunduğu grup ilk performansını Okan Bayülgen''in Makina Kafa adlı programında sergiledi.

25. YIL ÖZEL ALBÜMÜ

2016''da yorumculuğunun 25. yılı şerefine 14 şarkısını çoğunluğu yeni jenerasyondan olan şarkıcılar ile düet olarak tekrar yorumladığı Çeyrek Asır projesini yayınladı. Albüm büyük bir ilgi gördü ve Kolçak uzun bir aradan sonra tekrar listelere taşıdı. Ölümünden önce Çeyrek Asır''ın ikincisi ile çalışmalara başlasa da albüm Kolçak''ın ölümü ile proje aşamasında kaldı. 11 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen 44. Pantene Altın Kelebek ödülünü kazandı. Ödülü kendi adına babası Eşref Koçak aldı.

KANSERE YAKALANMASI

Harun Kolçak, 2010 yılında bir süredir prostat kanseri ile mücadele ettiğini sevenlerine açıkladı. 2014 yılında prostat kanseri nedeniyle ameliyat geçirdi. "Ölüm hayatta birçok şeye anlam katıyor. Ölümsüz olsaydık, birbirimize değer vermezdik" sözleriyle hastalığıyla nasıl mücadele ettiğini açıklayan Kolçak, kanseri maneviyatı ile yendiğini ve bu esnada alkali diyeti yaptığını söyledi.

ÖLÜMÜ

22 Haziran 2016 Çarşamba günü Harun Kolçak''ın hastalığı yeniden nüksetti. Acil olarak hastaneye kaldırılan Harun Kolçak yeni bir ameliyat geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının yakın dostları tarafından Harun Kolçak''ın bilincinin açık olduğu fakat sadece gözüyle tepki verebilmekte olduğu bildirildi. 8 Temmuz''da yoğun bakımdan çıkan Kolçak, sağlığına tekrar kavuştu. Temmuz 2017''de hastalığı nedeniyle tekrar hastaneye kaldırılan sanatçı, yapılan müdahelelere rağmen 19 Temmuz 2017 akşamı tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi''nde 62 yaşında ölmüştür. Cenazesi Teşvikiye Camii''nden kaldırılarak Bursa''nın Gemlik ilçesinde bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Albümleri

Beni Affet (1991)

En Büyük Aşk (1993)

Yanımda Kal (1995)

Teslim Oldum (1998)

Yaşasın (2000)

Müzisyen (2006)

Yeniden Doğuyorum (2012)

Çeyrek Asır (2016)

19 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN

1834 - Fransız empresyonist ressam Edgar Degas doğdu.

1898 - Herbert Marcuse doğdu.

1926 - İzmir Suikastı davasında idama mahkum eski Ankara Valisi Abdülkadir Bey Trakya sınırında yakalandı.

1928 - Mısır''da Kral Fuat parlamenter yönetime son verdi.

1933 - Denizli-Çivril''deki 5.7 büyüklüğündeki depremde 20 kişi öldü.

1943 - Müttefikler Roma''ya hava saldırısı yaptı: 1400 ölü

1948 - Millet Partisi kuruldu.

1949 - Laos bağımsızlığını ilan etti.

1954 - Elvis Presley''in ilk albümü "That''s All Right Mama" çıktı.

1958 - Nükleer silah taşıyan Amerika Birleşik Devletleri uçakları İncirlik üssüne indi.

1960 - Milli Birlik Komitesi eski iktidar üyelerinin Yassıada''da yargılanmalarına karar verdi.

1968 - Savcılık, 6. Filo olayları sonrası, öğrenci yurduna girmesi ve öğrencilerin cop ve sopalarla yaralanması üzerine 19 Temmuz 1968''de polisler hakkında soruşturma başlattı.

1974 - İspanya''da General Francisco Franco sağlık gerekçesiyle yönetimi Kral Juan Carlos''a devretti.

1980 - 12 Mart dönemi başbakanı Nihat Erim İstanbul''da öldürüldü.

1982 - Refah Partisi kuruldu. Ali Türkmen Genel başkanlığa getirildi.

1987 - Uluslararası San Francisco Maratonu''nu Mehmet Terzi kazandı. Terzi''nin derecesi 2 saat 14 dakika 7 saniye.

1990 - Karun Hazinesinin Türkiye''ye iadesi için açılan dava 19 Temmuz 1990''de bitti. New York Federal Mahkemesi Türkiye lehine karar verdi.

1992 - Yazar, gazeteci ve çevirmen Vahdet Gültekin öldü.

1993 - İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel yolsuzluk iddiasıyla 19 Temmuz 1993''de görevden alındı.

1996 - Kültür Bakanı İsmail Kahraman "Toplumun geniş kesimleri Kırkpınar güreşlerini seviyor. Opera ve Bale için aynı şeyi söylemek mümkün değil" dedi.

2009 - Türkiye''de Tüm Lokanta , Meyhane vb. kapalı alanlarda sigara yasağı uygulaması başladı.

2017 - Harun Olçak uzun süre tedavi gördüğü kanserden dolayı hayatını kaybetti

Yalova''nın düşman işgalinden kurtuluşu ve Dünya Fenerbahçeliler Günü