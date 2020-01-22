Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında
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Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı.

22.01.2020 18:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:12

Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan 'nın annesi Melek Çetinkaya, müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli öğrenciler için başlatılan "Adalet Yürüyüşü"nün 3. gününde gözaltına alındı. Çetinkaya'nın Terörle Mücadele Şubesi'nde (TEM) gözaltında tutulduğu bildirildi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya Ankara TEM'de gözaltında
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