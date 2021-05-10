Hamas nedir? Hamas nerede?
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Hamas nedir? Hamas nerede?

Hamas nedir? Hamas nerede?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Filistin'de yaşanan üzücü olaylar sonrası olayın detayları merak edildi. Konu ile ilgili olarak detaylar araştırılırken Hamas nerede ve Hamas nedir gibi konular araştırıldı. Peki, Hamas nedir?

Ortadoğu gündeminin sıcak konusu Mescidi Aksa konusunda dünyayı sarsan gelişeler yaşanıyor. Konu ile ilgili olarak Hamas nedir ve Hamas nerede gibi konuar merak ediiyor. Peki, Hamas nedir?

HAMAS NEDİR?

Filistin Ulusal Yönetimi'nde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter örgüt ve Sünni İslamcı siyasi parti.

1987 yılında Şeyh Ahmed Yasin, Abdülaziz el Rantisi ve Muhammed Taha tarafından İlk intifadanın başlangıcında Mısır'daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin kanadı olarak kuruldu.

1988 yılındaki siyasi programında parti, Filistin'in asla Müslüman olmayanlar tarafından etrafı çevrilebilecek bir İslam ülkesi olamayacağını ifade etmekte ve Filistinli Müslümanlar için Filistin'in kontrolünü İsrail'den almak adına kutsal bir savaş vermenin dini bir görev olduğunu söylemekteydi. Bu tespit, 1988 yılında İsrail'i tanıyan Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas'ı çatışma noktasına getirdi.

1992 yılı sonunda Gazze'de 600 cami vardı. Hamas etkileme gücünü sendikalara, üniversitelere, çarşılara, meslek örgütlerine ve 2004'te başlayan yerel siyasi mücadelelere genişletmeden önce vaazlar ve hayır işleri ile kendine sempatizan topladı.

Örgütün kuruluş amacı 1948 öncesi İsrail'in işgal ettiği Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan topraklarda yeniden Filistin İslam devletini kurmak. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre örgüt yurt dışında yaşayan Filistinliler, İran hükûmeti ve Arap ülkelerinden gelen yardımlarla finanse edilmektedir

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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