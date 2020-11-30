Hamas: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tutumu uluslararası yasaları ihlal ediyor
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Hamas: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tutumu uluslararası yasaları ihlal ediyor

30.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:12
Hamas: İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tutumu uluslararası yasaları ihlal ediyor

Hamas, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik davranışlarının uluslararası yasaları ve normları ihlal ettiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik davranışlarının uluslararası yasaları ve normları ihlal ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, açık kalp ameliyatı geçiren Filistinli tutuklu Ayid Halil'in yakınları tarafından ziyaretinin İsrailce engellemesinin ardından açıklama yaptı.

Kasım, İsrail'in bu tutumunun, işgal güçleri cezaevi idaresinin mahkumların en temel hakları konusunda işlediği suçları yansıttığını ifade etti.

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"Uygulanan bu politika uluslararası kanunları ve normları ihlal ediyor." ifadesini kullanan Kasım, bu davranışın sorumluluğunun işgal güçlerine ait olduğunu aktardı.

Kasım, Halil'in sağlığının, İsrail Cezaevi İdaresi'nin kronik hastalar başta olmak üzere tutuklular aleyhinde uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal politikası sonucu kötüleştiğine dikkati çekti.

Uluslararası kurumlara, tutuklular konusu başta olmak üzere gerçekleştirdiği uluslararası kanun ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamaları çağrısında bulunan Kasım, kısıtlamalar kaldırılana ve işgal güçleri hapishanelerinden özgürlüklerine kavuşana kadar tutukluluk meselesinin Filistin direnişinin öncelikleri arasında yer alacağını ifade etti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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