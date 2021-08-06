Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım
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Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım

Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren bölge için destek çalışmaları yürüten AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Orman yangınlarının ilk gününden itibaren bölge için destek çalışmaları yürüten AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın desteğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"YANGININ BAŞINDAN BERİ İSTİŞAREDEYİZ"

Twitter hesabından açıklama yapan Haluk Levent, "Yangının başından itibaren istişarede olduğumuz Acun Ilıcalı ile yangın sonrası yeniden yapılacak evlerin durumu hakkında bir fikir birliğine vardık. Ahbapların listeleyeceği 100 aileye toplam 5 milyon TL'lik full eşya desteği sağlayacak. Güzel adam sağol!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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Acun Ilıcalı, Haluk Levent'in derneği aracılığıyla 100 aileye 5 milyon TL'lik yardım yapacak
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Haluk Levent: Acun Ilıcalı'dan yangın bölgesine 5 milyon TL'lik yardım - Haberler Magazin
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