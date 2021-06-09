Halterde 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bursa'da düzenlenecek

Halterde 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirilecek.

Halterde 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye Şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 14-19 Haziran tarihlerinde Yıldırım Belediyesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek.

Şampiyonaya, 15 yaş altı 40 kiloda 9 sporcu, yıldızlarda bir sporcu, 45 kiloda 15 yaş altı 9 sporcu, yıldızlarda 2 sporcu, 49 kiloda 15 yaş altı 21 sporcu, yıldızlarda 8 sporcu, 55 kiloda 15 yaş altında 18 sporcu, yıldızlarda 16 sporcu, 59 kiloda 15 yaş altında 11 sporcu, yıldızlarda 7 sporcu, 64 kiloda 15 yaş altında 8 sporcu, yıldızlarda 8 sporcu, 76 kiloda 15 yaş altında 6 sporcu, yıldızlarda 5 sporcu, 81 kiloda 15 yaş altında 4 sporcu, yıldızlarda 3 sporcu, artı 81 kiloda 15 yaş altında 5 sporcu ve yıldızlarda da 6 sporcu davet edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak