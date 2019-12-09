Halterci ikizler rakip olacak

09.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:00

ANTALYA'da U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nın kampına katılan 17 yaşındaki ikizler Aysel ve Cansel Özkan, ilgi odağı oldu. Sevgi evlerinde büyüyen ve başarılarla dolu spor hayatlarıyla göz dolduran kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak.

Niğde'de yaşayan ikizler Cansel ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldiklerinde babaları yaşamını yitirdi. Anneleriyle birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesine dayılarının yanına dönen kardeşler, bir süre burada yaşadıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle 13 yaşında sevgi evlerine yerleştirildi. Burada hem eğitim hayatlarına devam eden hem de sosyal faaliyetlerde bulunan kardeşler, bir taraftan da üniversite sınavına hazırlandı.

Kaynak: DHA