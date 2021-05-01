Halid el-Mişri, Hafter'in hiçbir otoriteyi tanımamasının planlanan seçimleri tehdit ettiğini belirtti

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hiçbir otoriteyi tanımamasının, yıl sonunda yapılması planlanan seçimleri tehdit ettiğini ifade etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in hiçbir otoriteyi tanımamasının, yıl sonunda yapılması planlanan seçimleri tehdit ettiğini ifade etti.

Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre Mişri, başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile bir araya geldi.

Mişri görüşmede, Ulusal Birlik hükümeti üyelerinin Bingazi kentinde düzenlemek istedikleri toplantının Hafter milislerince engellenmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Hükümetin, ülkenin tamamında egemenliğini ve otoritesini dayatamadığına işaret eden Mişri, "Hafter'in hiçbir otoriteye boyun eğmemesi, şeffaf ve özgür seçimlerin yapılmasını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Mişri çözümün, önce anayasa referandumu, arkasından da seçimlerin yapılmasında olduğunu kaydetti.

Ülkedeki paralı askerler mevzusuna da değinen Mişri, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun açılmasının önündeki en büyük engelin Hafter milislerine destek veren paralı askerler olduğunu ve bunların ülkeden çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Hafter milisleri, 25 Nisan'da, Bingazi'deki Benina Havaalanı'nı kapatarak, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesiyle birlikte kente yapacağı ziyarete engel olmuştu.

Hafter milisleri daha sonra yaptıkları açıklamada, "geçici" olarak nitelendirdikleri Ulusal Birlik Hükümeti ile hiçbir bağlarının olmadığını belirtmişti.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu