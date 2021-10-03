Halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Veysel Karani beldesi uygulama noktasında C.K'nin kullandığı halı yıkama firmasına ait minibüsü durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı minibüs, polis ekiplerinin takibi sonucu durduruldu.

Araçta Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Siirt Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Halı yıkama firmasına ait minibüste 33 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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