Hakkında Hapis Cezası Bulunan Şahıs Silahla Yalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve polis tarafından aranan bir kişi ruhsatsız silahla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi bölgesinde yaptıkları uygulamada, yaralama, silahla tehdit, adam öldürme suçlarından hakkında 6 ayrı yakalama kararı bulunan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Asayiş Şubesince aranan Mustafa Y. T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN