Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar
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Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar

Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş kararHAKKARİ Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL tutarında yapılacak ödemelerin PTT şubeleri ve ATM'lerinden yapılmayacağını duyurdu.

03.04.2020 00:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:01
Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar

Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar

HAKKARİ Valiliği, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1000 TL tutarında yapılacak ödemelerin PTT şubeleri ve ATM'lerinden yapılmayacağını duyurdu. Karar, PTT önünde uzun kuyruklar oluşmaması için alınırken, Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan paranın polis, asker, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı görevlileri tarafından teslim edileceğini söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koronavirüs tedbirleri kapmasında ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırdığı 1000 TL'yi çekmek için Türkiye'nin çeşitli illerinde sosyal mesafeyi gözetmeksizin PTT ve ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluşmasının ardından, Hakkari Valiliği konu ile ilgili karar aldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın hazır bulunduğu toplantıda Vali Akbıyık, konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Vali Akbıyık, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına gelen paranın polis, jandarma, PTT ve Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı görevlilerince dağıtılacağını söyledi.

Vali Akbıyık şöyle konuştu:

"Dünyanın her yerinde büyük sıkıntıya neden olan Covid-19 ile ilgili, Hakkari ilimizde her türlü tedbiri alıyoruz. Bugünkü toplantımızın nedeni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde, vakfımızdan yardım alan ailelere 81 il ve 913 ilçede 1000 lira destek yapılıyor. İki gündür bunun ödemeleri yapılıyordu. Ancak, Türkiye'nin her yerinde olduğunu gibi Hakkari'de de PTT'lerin önünde kalabalıkların olduğunu gördük ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile tüm Türkiye'de şu anda toplantılar yapılıyor. Yapılan toplantı sonunda vatandaşların artık PTT'ye gelip bu 1000 lirayı kendileri almayacak. Bunları biz polis, jandarma, PTT görevlileri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri ile hanelerinde teslim edeceğiz."

Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar

Kaynak: DHA

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Hakkari Valiliği'nden PTT önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili flaş karar
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