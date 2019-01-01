Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı

Hakkari-Şırnak Kara Yolunda Çığ Düşmesi Sonucu Kapandı

Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.

Hakkari - Şırnak karayolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun 8 ayrı bölgesine çığ düştü.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

8 iş makinesi ile yürütülen çalışmalarda ekipler, metrelerce yükseklikteki kar yığınlarını temizlemek için yoğun çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et