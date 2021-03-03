Hakkari hudut hattında 276 kutu nargile tütünü ele geçirildi
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Hakkari hudut hattında 276 kutu nargile tütünü ele geçirildi

03.03.2021 19:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:04
Hakkari hudut hattında 276 kutu nargile tütünü ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 276 kutu nargile tütünü ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 276 kutu nargile tütünü ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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