Hakkari'deki parklara 'giriş yasak' pankartı asıldı Hakkari Valiliğinin talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında parklara girişin yasak olduğuna dair pankartlar asıldı.

Hakkari Valiliğinin talimatları doğrultusunda korona virüs tedbirleri kapsamında parklara girişin yasak olduğuna dair pankartlar asıldı.

Korona virüs salgınına yönelik tedbirlerin en üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari'de, 'evde kalın' anonsları da yapılmaya devam ediyor. Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda kentin değişik noktalarında bulunan aile ve çocuk oyun parkları da koruma altına alındı. Girişlerin yasaklandığı parklarda önlem alan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, parkların girişine oturmanın ve dolaşmanın yasak olduğuna dair pankartlar astırdı.

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, Kent Park başta olmak üzere kentin değişik mahallelerinde bulunan parkların ön kısmına "İçişleri Bakanlığı korona virüs hastalığı nedeniyle parklara giriş yasaklanmıştır" pankartları astırdı.

2 korona virüs vakasının göründüğü Hakkari'de tedbiri elde bırakmayan yetkililer, bu vaka sayısının artmaması için denetimlerini sürdürüyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA