Hakemlerimizin yükselişi devam ediyor! Basketbolda bir başarı öyküsü: Mehmet Karabilecen

Uzun yıllardır futbolda hakemlerimizin isimlerini duymaya alışmıştık ancak şimdi rota Basketbola kaydı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) büyük emekler ile yürüttüğü eğitim programları sonucunda elit hakem yetiştirme amacına ulaşmaya başladı. Türkiye basketbol liglerinde başarı ile müsabakaları yöneten Türk hakemlerimiz şimdilerde ise Dünya ve Avrupa Basketbol arenalarında boy göstermeye başladı.

Bu başarıyı yakalayan, başta Türkiye olmak üzere uluslararası basketbol organizasyonlarında sayısız maç yöneten Mehmet Karabilecen'in performansı ise Türkiye Basketbol Federasyonu'nun göğsünü kabartamaya devam ediyor. Uluslararası platformlarda atandığı ve yönettiği bütün karşılaşmalarda başarı yüzdesini daima üst düzeyde tutan ve her geçen gün tecrübesini katlayan Mehmet Karabilecen adeta parkelerin aranan hakemi oldu.

Türk Basketbolunun başarılı hakemlerinden Mehmet Karabilecen kimdir?

1984 yılında dünyaya gelen Mehmet Karabilecen ilk ve ortaokulu Denizli'de bitirmesinin ardından Ankara Fen Lisesi'ni kazandı. Sonrasında tecrübeli hakemin yolu lisans eğitimi için İstanbul'a düştü. İstanbul Teknik Üniversitesi Otomasyon Mühendisliği mezunu olan Karabilecen, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü mezunu. Lisans sonrası yüksek lisans eğitimine de önem veren başarılı hakem, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA (Master of Business Administration) programını bitirdi.

Karabilecen, üniversite yıllarında başladığı basketbol hakemliği kariyerinde 2011 yılında Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi. O tarihten bu yana Türkiye Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda birçok final maçında düdük çalan Karabilecen, Fenerbahçe-Galatasaray, Anadolu Efes-Fenerbahçe maçları gibi ülkenin en önemli final serilerinde görev aldı.

2017 senesinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun başlattığı "profesyonel hakem" programında yer alan ilk hakemlerden olan Karabilecen, yine aynı yıl içerisinde FIBA hakemliğine yükselme başarısı gösterdi ve uluslararası arenalarda adından söz ettirmeye başladı.

2018 yazında FIBA Avrupa U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Rusya ve Letonya arasında oynanan final müsabakasını yöneten tecrübeli hakem, 2019'da ise FIBA U19 Bayanlar Dünya Basketbol Şampiyonası'nda ABD ve Avustralya arasında oynanan final maçını yöneterek ülkemizi başarıyla temsil etti. Ayrıca 2019 yazında FIBA Avrupa'yı temsilen, Amerika'nın Orlando eyaletinde düzenlenen JR NBA turnuvasında görev alan Türk hakem, bu turnuvada da 3.lük maçında düdük çaldı.

Ülkemizi senelerdir Avrupa'da erkekler ve kadınlar kategorilerinde FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, FIBA Europe Cup, FIBA Euroleague Women, FIBA Dünya Kupası elemeleri, FIBA Euro Basket elemeleri maçlarında başarıyla temsil eden elit kategori hakemlerimizden Mehmet Karabilecen ileri seviye İngilizce ve orta seviye Almanca bilmektedir. Eski milli basketbolcu Mehtap Karabilecen ile evli olan tecrübeli hakem 2 çocuk babasıdır.

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