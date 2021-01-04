Hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polis yaralandı
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Hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polis yaralandı

04.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:51
Hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polis yaralandı

Kağıthane'de hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polisi yaralandı.

Kağıthane'de hafif ticari araca çarpan motosikletli trafik polisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Darülaceze mevkisinde motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisi, önünde seyreden hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle polis memuru motosikletten yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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