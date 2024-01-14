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Zonguldak'ta teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi. Grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla sahil güzergahından yürüyerek Gazi Alemdar Müze Gemisi önüne geldi. Konuşmalarda Irak'taki çatışmalarda şehit olan askerlere rahmet dilendi ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı. Filistin'deki zulmün insanlık tarihindeki en büyük zulümlerden biri olduğu vurgulandı.

Zonguldak'ta teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, teröre tepki ve Gazze'ye destek için yürüyüş gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı önünde bir araya gelen grup, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sahil güzergahından Gazi Alemdar Müze Gemisi önüne kadar yürüdü. Terör örgütü PKK ile İsrail aleyhine slogan atan katılımcılar, kendileri için ayrılan alanda toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim okundu.

Karadeniz Ereğli Ümmet Platformu Sözcüsü Mustafa Köseoğlu, burada yaptığı konuşmada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Saldırıların faillerini bildiklerini anlatan Köseoğlu, "Bölücü eşkıya talimat aldığı Amerika, Avrupa ve İsrail'in taşeronluğunu yapıyor. Askerimize saldıran terörist eşkıya ile Gazze'ye 100 gündür ölüm yağdıranların patronları aynıdır. Türkiye'nin Ortadoğu siyasetinden ve İsrail zulmünü dünyaya duyurmasından rahatsızlık duyan, siyonizm yönetimindeki küresel sömürgeci düzenin en önemli temsilcisi ABD'nin ve peşinden giden batılı devletlerin ilkemize bedel ödetmeye çalıştığını hep beraber görüyoruz. Filistin benim neyim olur diye soranlara diyoruz ki Filistin- Gazze bizim vicdanımızdır" dedi.

İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birine şahitlik ettiğini belirten Köseoğlu, şunları söyledi:

"Terörist rejim işgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri dağlıyor, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazla çocuk, 7 binden fazla kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp. İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. On binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözü önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda."

Konuşmanın ardından katılımcılar dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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