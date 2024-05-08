Zilkade ayının ne zaman başlayacağı, İslam camiası tarafından merak edilen ve sorgulanan günler arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hadis-i Şerif'ine göre, haram olan 4 aydan biri olan zilkade ayında üç gün oruç tutana, Allahu Teâlâ 900 senelik oruç sevabı yazar. Peki, Zilkade ayı ne zaman 2024?

ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2024?

2024 Zilkade ayı 9 Mayıs 2024 Perşembe günü başlayacak ve 7 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

Zilkade ayının başlayacağı tarih, haram aylarda oruç tutacak olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Zilkade ayı, Hicri takvime göre yılın 11. ayıdır. Mübarek Aylar, Hürmet Ayları ya da Haram Aylar'ın birincisidir. Üçü peş peşe biri ayrı olmak üzere, bu aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb olarak dörde ayrılır.

Zilkade Ayı Önemi

''Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir. Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.''