Zeynel Özmen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kaç yaşında, nereli?
Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Zeynel Özmen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kaç yaşında, nereli?
Zeynel Özmen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Zeynel Özmen kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Zeynel Özmen nereli? Detaylar haberimizdedir…
ZEYNEL ÖZMEN KİMDİR?
Zeynel Özmen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.