Yılmaz Özdil Sözcü Tv den neden ayrıldı? Yılmaz Özdil kimdir, kaç yaşında?

Sözcü gazetesinin kanalı olan Sözcü TV geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Sözcü TV'nin kurucularından biri de gazeteci Yılmaz Özdil oldu. Ancak dün akşam saatlerinde konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sözcü TV Genel Müdürü Yılmaz Özdil, görevinden ayrıldı. Özdil'in ayrılmasından sonra Sözcü TV de tek tek istifalar gelmeye başladı. Peki, Usta Gazeteci Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesinden neden ayrıldı? Neler yaşanmıştı? Yılmaz Özdil kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

Gazeteci ,Yazar Yılmaz Özdil Önceki gün CHP'yi suçlayarak Sözcü TV'den ayrıldığını açıklayan Yılmaz Özdil, gazeteden de ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme Basın camiasında geniş yankı uyandırırken Yılmaz Özdil hayranlarını üzdü. Vatandaşlar Yılmaz Özdil'in Sözcü Televizyonundan neden ayrıldığını araştırmaya başladılar. Peki, Usta Gazeteci Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesinden neden ayrıldı? Neler yaşanmıştı? Yılmaz Özdil kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ GAZETESİNDEN NEDEN AYLILDI?

Bir süredir Basında konuşulan Yılmaz Özdil sözcü gazetesinden ayrılacak ideası gerçek oldu. Gazeteci, Yazar Yılmaz Özdil Sözcü Gazetesindeki görevindenistifa etti. Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Özdil, "Sözcü gazetesinde buraya kadar… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatacak, hoşçakalın "ifadelerine açıklamasında yer verdi.

NEREL YAŞANDI?

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, yaklaşık bir aydır kapalı devre yayın yapan ve 1 Mart'ta resmen yayın hayatına başlayan Sözcü TV'deki görevini bıraktığını açıklamıştı.

Sözcü gazetesindeki köşe yazısında SÖZCÜ TV'den ayrıldığını açıklayan Özdil, "Altı yıldır kağıt üzerinde hayal edilen, yapılamaz zannedilen Sözcü televizyonunu sadece 39 günde hayata geçirmeyi başardık. Değerli patronumuz Burak Akbay'a söz verdiğim şekilde 'kurucu' görevimi tamamladım. Anadolu imbiğinden damıtılarak süzülmüş kulağa küpe lafımızdır… Çok muhabbet, tez ayrılık, bırakmayı bilmek lazım" demişti.

Özdil ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını, CHP ve medya üzerine konuştuklarını sosyal medya hesabından duyurarak, "Neler konuştuğumuzu şu anda anlatacak bir televizyon ekranına sahip değilim, bir gün anlatabilme imkanım olduğunda cümleten anlatırım" ifadelerini kullanmıştı.

YILMAZ ÖZDİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Özdil, 2 Ocak 1965 tarihinde İzmir'de doğmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak mesleğe başlayan Özdil, 1994'te Milliyet'e geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 senesinde Fatih Çekirge 'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı. Stardan ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine geçen Özdil, ATV haber genel yayın yönetmeni oldu.

Sabahtan ayrıldıktan sonra Hürriyet'e geçen Özdil, 2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliği yapmaya başladı. Yılmaz Özdil 10 Ekim 2014 tarihinden bu yana Sözcü gazetesinde yazmaktadır. 1Mart 2023 tarihinde yayın hayatına başlayan Sözcü televizyonunun genel yayın yönetmenliğine gedilirmiştir. Özdil evli ve bir kız babasıdır.