Vergi artışı toplantısı ne oldu? Vergi zamları geri çekildi mi, iptal edildi mi, toplantı sonucu ne oldu?

KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından TBMM olağanüstü toplanma kararı almıştı. Bunun ardından Vergi artışı toplantısı ne oldu? Vergi zamları geri çekildi mi, toplantı sonucu ne oldu? sorularına yanıt arandı.

Vergi artışı toplantısı ne oldu? Vergi zamları geri çekildi mi, toplantı sonucu ne oldu, sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

VERGİ ARTIŞI TOPLANTI SONUCUNDA NE OLDU?

Vatandaşların belini büken KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından 14 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar tatilde olan TBMM, CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısıyla bir araya geldi. TBMM'de CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1 milletvekili oylamaya katılmadı.

CHP'nin çağrısıyla olağanüstü toplanan TBMM'de CHP'nin vergilerle ilgili genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıktı. Öte yandan muhalefet kanadından oylamaya katılmayan milletvekillerinin sayısı da dikkat çekti. Oylamada İYİ Parti'den 10, CHP'den 7, DEVA Partisi'nden 2, DP'den 1, YSP'den 24, TİP'den 1 milletvekili bulunmadı.