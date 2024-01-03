UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR? Uzman doktor maaşı kaç TL oldu? Uzman doktor maaşına ne kadar zam geldi?

Uzman doktor maaşı kaç TL oldu? Sorusu, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla yanıt buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklini zam oranını belirleyecek olan 2023'ün son enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece birçok kişi tarafından merak edilmekte olan memur ve emeklinin 2024'te alacağı zam oranı ve Uzman doktor maaşı kaç TL oldu? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Uzman doktor maaşı kaç TL oldu? Uzman doktor maaşına ne kadar zam geldi?

UZMAN DOKTOR MAAŞI NE KADAR?

SSK ve BağKur emeklileri yüzde 37.5, memur ve memur emeklileri ise yüzde 46.5 zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları artırabilir. 1'e 4 kademesindeki uzman doktorun maaşı 54 bin 959 TL'den 82.026,30 TL'ye çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan refah payı eklemesiyle bu oranları yukarı çekebilir. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.