Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Üç Kuruş Neriman öldü mü, diziden mi çıkacak? Üç Kuruş Neriman (Nursel Köse) ölüyor mü? Nursel Köse diziden mi ayrılacak?

ÜÇ KURUŞ NERİMAN ÖLDÜ MÜ? NURSEL KÖSE DİZİDEN Mİ AYRILDI?

Üç Kuruş'un yeni fragmanında Neriman karakterinin öldüğü görülüyor. Yeni bölümde Kartal halasının vefat ettiğini öğrenecek. Şahin'in Neriman'ın cansız bedenini Çıngıraklı'ya getirdiği tanıtımda Çaka ailesi büyük bir yıkım yaşıyor.

Buna göre Üç Kuruş Neriman ölerek diziden ayrılıyor. Neriman karakterinin canlandıran Nursel Köse'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Hayatım vedalaşmarla geçti..Emeği geçen hepinize , @ayyapim a sevgili yönetmenlerimize tüm ekibime, oyuncu arkadaşlarıma ve @showtv ye sürekli teşekkürlerimle.."

NURSEL KÖSE KİMDİR?

Nursel Köse (d. 29 Mart 1961, Malatya), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

29 Mart 1961 tarihinde Malatya'da dünyaya gelen Köse, 17 yaşındayken Köln Üniversitesi Mimarlık öğrenimi için Almanya'ya gitti. Öğrenciyken aynı zamanda; oyunculuk, komedyenlik, yazarlık ve şairlik yaptı. Yönetmen, oyuncu ve komedyen olarak Türk ve Alman Off tiyatrolarında sahne alırken, mimarlık alanında kariyer yapmaya devam etti. Ayrıca birçok gençlik ve çocuk oyunlarını sahneledi.

1992 yılında Almanya'da "Yer Kozmetikçileri" adlı ilk kadın kabare grubunu kurdu. Bu grupta, yönetmenlik, oyunculuk ve söz yazarlığı yaptı. 1992-2007 yılları arasında Almanya'da turneler yaptı

2009 yılında Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Bahçemdeki Ayı" adlı oyunda başrol oyuncusu olarak rol aldı.

Sinemadaki ilk rolü, Hark Bohm'un yönetmenliğindeki 1988 yılı Alman yapımı Yasemin filminde oldu. 2001 yılında Buket Alakuş'un ödüllü filmi Anam'da başrol karakter "Anam" ile uluslararası üne sahip oldu. Daha sonra "Savannah","Kebab Connection" ve "Eine andere Liga (Başka Bir Lig)" sinema filmlerinde rol aldı. Almanya'da "Die Familienanwältin (Aile Avukatı)", "Türkisch für Anfänger (Yeni Başlayanlar İçin Türkçe)", "Bölge 40", "SOKO Köln" dizilerinde bazen Arap, bazen Fars, bazen İtalyan kadın olarak rol aldı.

2007 yılında Yaşamın Kıyısında adlı Fatih Akın'ın filminde rol aldı ve film 60. Cannes Film Festivali, 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali yarışmalarında çeşitli ödüller kazandı. Ayrıca film 2007 yılında Alman filmi olarak Oscar Ödülleri'ne aday oldu.

Köse, Yaşamın Kıyısında filmindeki oynadığı "Yeter" karakteriyle 44. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Ankara Uluslararası Film Festivali'nde ve 1. Yeşilçam Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini aldı.

Feo Aladağ yapımı "Die Fremde (Ayrılık)", "Mordkommission Istanbul (Boğazda Cinayet Masası)", "Tatort (Olay Yeri)'da Mehmet Kurtuluş ve Erol Sander ile oynadı.

2009'da Semir Aslanyürek'in yazdığı ve yönettiği "7 Avlu", 2011'de Murat Saraçoğlu'nun yönettiği "72. Koğuş", 2012'de Züli Aladağ'ın yönettiği "300 Worte Deutsch (300 Almanca Kelime)", 2013'te Kutluğ Ataman'ın yönettiği "Kuzu" ve Erhan Güleryüz'in yazdığı, yönettiği, oynadığı ve bestesini yaptığı "İçimde Akan Nehir" adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Nursel Köse 2013 yılında "Enkaz" adlı kısa filmi yazdı ve yönetti.

Nursel Köse'nin radyo tiyatroları 1997-2009 yılları arasında Westdeutscher Rundfunk WDR RADIO 5 tarafından üretildi.

ÜÇ KURUŞ OYUNCU KADROSU

Ana Karakterler