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Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amasya Belediye Başkan adayı olan Turgay Sevindi hakkında merak edilenler. Sevindi'nin yaşının ve nereli olduğu gibi bilgileri araştırılıyor. Turgay Sevindi kimdir? CHP Amasya Belediye Başkan Adayı Turgay Sevindi kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Amasya Belediye Başkan adayı ise Turgay Sevindi oldu. Turgay Sevindi kimdir? Turgay Sevindi nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TURGAY SEVİNDİ KİMDİR?

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde dünyaya gelmiştir. Siyasetçi ve yönetici kimliğiyle tanınmaktadır. İlköğretim ve lise eğitimini başarılı bir şekilde Amasya'da tamamlamıştır. Üniversite eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuş ve hukuk alanında lisans derecesi elde etmiştir.

Avukatlık mesleğine Amasya'da başlayan Turgay Sevindi, siyasi kariyerine de aynı şehirde adım atmıştır. Amasya CHP İl Başkanlığı görevini üstlenmiş ve bu süreçte gösterdiği liderlik ve siyasi vizyonla partisinin yerel düzeydeki etkinliğini artırmak için önemli adımlar atmıştır.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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