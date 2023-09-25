TÜBİTAK Patlama VİDESU var mı? TÜBİTAK patlama anı görüntüleri yayınlandı mı?
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen bir patlamanın meydana geldiğini duyuruldu. TÜBİTAK patlama anı görüntüleri var mı? TÜBİTAK Patlama VİDESU!
Ankara'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
TÜBİTAK-SAGE TESİSLERİNDE PATLAMA OLDU
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mamak'ın Gökçeyurt Mahallesi'ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40'ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Mamak/Gökçeyurt mahallesinde bulunan TÜBİTAK SAGE tesisinde saat 16.40'da atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda bir vatandaşımız olay yerinde eks olmuştur. Gerekli adli ve idari inceleme derhal başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Olayla ilgiligörüntüler henüz yayınlanmadı.