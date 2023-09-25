TÜBİTAK Patlama VİDESU var mı? TÜBİTAK patlama anı görüntüleri yayınlandı mı?

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tesisinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen bir patlamanın meydana geldiğini duyuruldu. TÜBİTAK patlama anı görüntüleri var mı? TÜBİTAK Patlama VİDESU!