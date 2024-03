SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? 2024 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? Survivor All Star'da 29 Şubat'ta kimin eleneceği merak konusu oldu. Eleme adayları arasında bulunan yarışmacılar, kıyasıya rekabet edecek. Eleme gecesinin sonucu izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? Survivor All Star'da elenen isim kim oldu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Bu haftanın eleme adayları Pınar, Aleyna, Aysu, Gizem ve Begüm olarak belirlendi. Kimin hayallerine veda edeceği ve adaya veda edecek ismin hangisi olacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Herkes, bu kıran kırana mücadelede hangi yarışmacının ayakta kalacağını ve kimin Survivor macerasının sona ereceğini görmek için sabırsızlanıyor.

KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda final oyununda Aysu ve Begüm karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Aysu oldu. Aysu adada kalmaya devam ederken Survivor'a veda eden isim Begüm oldu.

