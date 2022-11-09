Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor ne zaman başlıyor? 2023 Survivor tarihi!

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor ne zaman başlıyor?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? gündemde yer alıyor. Her yıl izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2023'nin başlangıç tarihi ile ilgili programı takip eden birçok kişi internetten Survivor ne zaman başlayacak? sorusunu aratmakta. Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, SSurvivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarıması her yıl MasterChef bittikten sonra başlamaktadır. Genellikle Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un 2023 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.