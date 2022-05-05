Süper lig puan durumu! 5 Mayıs 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 36. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 36. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 36. hafta Süper lig fikstürü ve 36. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 35 22 11 2 65 31 34 77 2 Fenerbahçe 35 20 8 7 67 37 30 68 3 Konyaspor 35 19 7 9 60 40 20 64 4 Başakşehir 35 18 6 11 52 34 18 60 5 Alanyaspor 35 16 7 12 61 57 4 55 6 Beşiktaş 35 14 12 9 52 46 6 54 7 Karagümrük 35 15 8 12 44 50 -6 53 8 Adana Demirspor 35 14 10 11 50 42 8 52 9 Antalyaspor 35 14 10 11 46 42 4 52 10 Hatayspor 35 14 7 14 50 55 -5 49 11 Sivasspor 35 12 12 11 47 45 2 48 12 Kasımpaşa 35 13 8 14 58 50 8 47 13 Galatasaray 35 13 8 14 47 50 -3 47 15 Giresunspor 35 12 7 16 38 41 -3 43 14 Kayserispor 35 11 10 14 49 58 -9 43 16 Gaziantep FK 35 11 9 15 45 52 -7 42 17 Altay 35 9 6 20 35 50 -15 33 18 Rizespor 35 9 6 20 40 66 -26 33 19 Göztepe 35 7 7 21 39 65 -26 28 20 Ö.K Yeni Malatya 35 5 5 25 26 60 -34 20

SÜPER LİG 36. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 36. hafta fikstürü: