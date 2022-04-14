Süper lig puan durumu! 14 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü

Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 33. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve 33. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU

Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:

Süper Lig Takım O G B M A Y Av P 1 Trabzonspor 32 21 9 2 59 27 32 72 2 Fenerbahçe 32 17 8 7 56 35 21 59 3 Konyaspor 32 17 7 8 52 35 17 58 4 Başakşehir 32 16 5 11 45 31 14 53 5 Adana Demirspor 32 14 10 8 49 33 16 52 6 Alanyaspor 32 15 7 10 58 52 6 52 7 Beşiktaş 32 13 11 8 49 41 8 50 8 Hatayspor 32 14 6 12 49 50 -1 48 9 Antalyaspor 32 13 8 11 40 38 2 47 10 Karagümrük 32 13 7 12 39 47 -8 46 11 Kasımpaşa 32 11 8 13 49 47 2 41 12 Sivasspor 32 10 11 11 42 42 0 41 13 Gaziantep FK 32 11 8 13 41 44 -3 41 14 Galatasaray 32 11 8 13 42 47 -5 41 15 Kayserispor 32 11 8 13 45 53 -8 41 16 Giresunspor 32 11 6 15 35 39 -4 39 17 Altay 32 8 5 19 33 48 -15 29 18 Rizespor 32 8 5 19 32 58 -26 29 19 Göztepe 32 7 6 19 37 55 -18 27 20 Ö.K Yeni Malatya 32 5 5 22 23 53 -30 20

SÜPER LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ

Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 33. hafta fikstürü: