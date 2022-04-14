Süper lig puan durumu! 14 Nisan 2022 lig skor tablosu ve sıralama: GÜNCEL 33. hafta Süper lig fikstürü
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Süper lig puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Lig heyecanı tam gaz devam ederken, son oynanan maçlar sonrasında puan durumu ve sıralama merak ediliyor. 14 Nisan 2022 tarihinde Süper lig puan durumu nasıl? 33. haftada Süper lig 1. sırada kim var? İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve Süper lig skor tablosu…
Süper lig puan durumu ve sıralaması nasıl merak ediliyor. Liglerin puan durumu, haftanın maçları devam ederken belli oluyor. Son oynanan maçların ardından 33. hafta sonuçlarına dair oluşan puan durumunu haberimizde sizler için derledik. İşte, 33. hafta Süper lig fikstürü ve 33. hafta Süper lig puan durumu ve maç sonuçları…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SKOR TABLOSU
Bu hafta oynanan zorlu maçlar sonrası merakla araştırılan Süper lig son puan durumu:
Süper Lig
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|Trabzonspor
|32
|21
|9
|2
|59
|27
|32
|72
|2
|Fenerbahçe
|32
|17
|8
|7
|56
|35
|21
|59
|3
|Konyaspor
|32
|17
|7
|8
|52
|35
|17
|58
|4
|Başakşehir
|32
|16
|5
|11
|45
|31
|14
|53
|5
|Adana Demirspor
|32
|14
|10
|8
|49
|33
|16
|52
|6
|Alanyaspor
|32
|15
|7
|10
|58
|52
|6
|52
|7
|Beşiktaş
|32
|13
|11
|8
|49
|41
|8
|50
|8
|Hatayspor
|32
|14
|6
|12
|49
|50
|-1
|48
|9
|Antalyaspor
|32
|13
|8
|11
|40
|38
|2
|47
|10
|Karagümrük
|32
|13
|7
|12
|39
|47
|-8
|46
|11
|Kasımpaşa
|32
|11
|8
|13
|49
|47
|2
|41
|12
|Sivasspor
|32
|10
|11
|11
|42
|42
|0
|41
|13
|Gaziantep FK
|32
|11
|8
|13
|41
|44
|-3
|41
|14
|Galatasaray
|32
|11
|8
|13
|42
|47
|-5
|41
|15
|Kayserispor
|32
|11
|8
|13
|45
|53
|-8
|41
|16
|Giresunspor
|32
|11
|6
|15
|35
|39
|-4
|39
|17
|Altay
|32
|8
|5
|19
|33
|48
|-15
|29
|18
|Rizespor
|32
|8
|5
|19
|32
|58
|-26
|29
|19
|Göztepe
|32
|7
|6
|19
|37
|55
|-18
|27
|20
|Ö.K Yeni Malatya
|32
|5
|5
|22
|23
|53
|-30
|20
SÜPER LİG 33. HAFTA FİKSTÜRÜ
Avrupa'da ve ülkemizde lig heyecanı tüm hızıyla sürerken maç programları da merak konusu oluyor. İşte, 33. hafta fikstürü:
33. Hafta Maçları
15 Nisan 2022 Cuma
Trabzonspor
20.30Fatih Karagümrük
Kayserispor
20.30Çaykur Rizespor
16 Nisan 2022 Cumartesi
Atakaş Hatayspor
13.30Sivasspor
Altay
16.00Medipol Başakşehir Fk
Fenerbahçe
20.30Göztepe
17 Nisan 2022 Pazar
Kasımpaşa
16.00Adana Demirspor
Giresunspor
20.30Beşiktaş
18 Nisan 2022 Pazartesi
Galatasaray
20.30Yeni Malatyaspor
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