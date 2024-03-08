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SON DAKİKA 8 MART AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

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Son dakika deprem listesi ve az önce deprem nerede oldu gündeme geliyor. 8 Mart en son depremler kaç şiddetinde oldu ve Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Peki, 8 Mart en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu?

Son dakika deprem listesi ve en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. En son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

AFAD'ın geçtiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36 km derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

8 MART EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Marmaris ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA 8 MART AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.

SON DAKİKA 8 MART AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Muğla'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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