SON DAKİKA 23 OCAK AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? Kırgızistan'da en son kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!

Az önce nerede deprem olduğu merak edilirken son dakika deprem listesi ve 23 Ocak en son depremler kaç şiddetinde olduğu gündeme geliyor. Son dakika az önce deprem nerede oldu ve kaç şiddetinde gerçekleştiği araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi güncel veriler haberimizde yer alıyor. 23 Ocak en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Son dakika az önce deprem nerede oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Güncel deprem listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KIRGIZİSTAN'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, Türkiye saati ile 21.09'da, Çin ile Kırgızistan sınırında bulunan Sincan Uygur-Özerk Bölgesi'ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek sokakları

23 OCAK EN SON DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

En son depremler AFAD Deprem verilerine göre, Kahramanmaraş'da 3.5 şiddetinde meydana gelmiştir.

KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberlerini veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuluyor.