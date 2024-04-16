Solana, Ağ Yavaşlamasına Karşı Ore Madenciliğini Askıya Aldı

Solana Blockchain ağı, son dönemlerde yaşanan yoğun tıkanıklık nedeniyle Ore madencilik faaliyetlerine ara verdi. Proje yetkilisi, bu kararın hem ağın hem de token sahiplerinin yararına olacağını belirtti.

Ore Madenciliği Askıya Alındı Solana Yeniden Yapılanıyor

Bitcoin benzeri bir yapıya sahip olan Ore token, son zamanlarda Solana Blockchain ağında yoğunluk yaratan bir faktör olarak dikkat çekiyordu. Madencilik faaliyetlerine başladığı günden itibaren büyük ilgi gören ve Solana ağını yoğun bir şekilde kullanmaya başlayan Ore, ağdaki tıkanıklıkların artması üzerine madencilik operasyonlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

Projeyi yöneten anonim geliştirici @HardhatChad, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, aldıkları bu kararın ağın genel sağlığı ve Ore sahiplerinin yararına olacağını belirtti. Chad ayrıca projenin ileriye dönük planlarından bahsederek, mevcut sözleşmelerin yeniden tasarlanması gerektiğini ve bu sürecin, projenin ikinci versiyonuna geçiş için zemin hazırlayacağını ifade etti.

Solana'nın kendisi de hem Ore projesinden kaynaklanan hem de diğer yüksek trafikli uygulamalar ve meme kripto para birimleri nedeniyle yaşanan yavaşlamaları gidermek için yeni bir güncelleme yayınladı. Yapılan bu güncelleme ile ağdaki akıcılığın artırılması amaçlandı.

Ore'nin madencileri tıpkı Bitcoin madencileri gibi ağ üzerindeki kriptografik bulmacaları çözerek, her çözümle beraber token kazanıyor. Son olarak HardhatChad, projenin gelecekteki versiyonunun geliştirilmesine odaklanacaklarını ve bu sayede daha stabil bir ağ yapısı sunmayı hedeflediklerini duyurdu.