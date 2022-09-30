Bir dönemin favori sosyal medya platformları arasında yer alan Snapchat gündem oldu. Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat neden açılmıyor? başlıkları araştırılıyor. Kullanıcılar Snapchat uygulamasına giriş yaptıklarında bağlantı hatası aldıklarını belirtiyor. Peki, Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat mesaj neden gönderilmiyor? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

Snapchat çöktü mü? Snapchat neden açılmıyor? sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Snapchat adlı uygulamaya giriş yapamadıklarını belirten paylaşımlar yapıyor. Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar bağlantı hatası alıyor. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında atıldıklarını belirtiyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Peki, Snapchat çöktü mü? Snapchat mesaj gitmiyor! Snapchat mesaj neden gönderilmiyor? Snapchat mesaj gönderilemedi hatası!

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Birçok kullanıcıda oluşan sorun sonucunda Snapchat'in çöktüğü düşünüldü.Snapchat uygulamasında dünya genelinde yaşanan Snapchat sorun ile alakalı olarak yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi. Bugün Facebook için yapılan hata bildirimleri şu şekildedir:

SNAPCHAT NEDEN MESAJ GÖNDERİLEMİYOR?

Kullanıcı raporlarına göre gönderme yüzünden girişte sıkıntı yaşanmaktadır.

En çok bildirilen sorunlar:

78 % Gönderme

22% Uygulama