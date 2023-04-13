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Sivilce patlatmak orucu bozar mı?

Sivilce patlatmak orucu bozar mı?

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Sivilce patlatmak orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Sivilce patlatmak orucu bozar mı?

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Dini konularda araştırma yapanlar Sivilce patlatmak orucu bozar mı? konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıyla Sivilce patlatmak orucu bozar mı? konusunda fetva yayınladı. Peki, Sivilce patlatmak orucu bozar mı? İşte, detaylar

SİVİLCE PATLATMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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